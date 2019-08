Staatspräsident und Außenminister beraten über Außenpolitik

Präsident Miloš Zeman und Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) sind am Dienstagnachmittag zu einem Gespräch zusammengekommen. Dabei sei über die Eröffnung des Tschechischen Hauses in Bratislava, die Beziehungen mit China und die Auslandsreisen des Staatoberhauptes in Begleitung von Wirtschaftsdelegationen gesprochen worden, sagte Petříček nach dem Treffen.

Unter anderem nimmt Zeman am kommenden Sonntag an der Gedenkfeier zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren teil. Mitte September will der Staatspräsident zu einem offiziellen Besuch nach Serbien reisen. Dabei soll auch ein Tschechisch-serbisches Unternehmerforum stattfinden.