Staatspräsident Mazedoniens besucht Prag

Der Staatspräsident Mazedoniens Gjorge Ivanov startet am Donnerstag seinen offiziellen Besuch in Tschechien. In Prag kommt er unter anderem mit Präsident Miloš Zeman, Premier Andrej Babiš (Ano) und Vertretern des Parlaments zusammen.

Die Politiker sollen sich unter anderem über die Folgen des mazedonischen Referendums über die Namensänderung des Landes, über die Nato- und EU-Integration des Balkan-Staates und die wirtschaftliche Zusammenarbeit austauschen, wie der Beauftragte für Außenpolitik an der Präsidialkanzlei Rudolf Jindrák mitteilte. Zudem soll über die aktuelle politische Lage auf der Balkanischen Halbinsel und in Mazedonien gesprochen werden.