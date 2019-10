Staatsauszeichnungen wohl an Václav Klaus und Emir Kusturica

Staatspräsident Miloš Zeman wird am 28. Oktober unter anderem wohl seinen Amtsvorgänger Václav Klaus, den serbischen Filmregisseur Emir Kusturica und den Kriegsveteran Emil Boček auszeichnen. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Sonntag. Die Liste jener, die geehrt werden sollen, wird allerdings von der Präsidentenkanzlei bis kurz vor Schluss geheimgehalten. Protokollchef Vladimír Kruliš bestätigte nur, dass Premier Andrej Babiš (Partei Ano) die Namen bereits gegengezeichnet habe.

Zum tschechischen Staatsgründungstag am 28. Oktober zeichnet Präsident Zeman in der Regel etwa 30 bis 40 Personen aus dem In- und Ausland aus. Die meisten erhalten eine Verdienstmedaille, einige herausragende Persönlichkeiten auch einen Staatsorden.