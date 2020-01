Staatsanwalt reicht Klage gegen Mann ein, der dem Tod der Soldaten in Afghanistan zustimmte

Die Prager Staatsanwaltschaft hat Klage gegen den Menschen eingereicht, der in seinen Diskussionsbeiträgen dem Tod tschechischer Soldaten in Afghanistan zustimmte. Dies teilte Staatsanwalt Martin Bílý am Montag mit. Dem Angeklagten drohen für die Unterstützung und Propagierung des Terrorismus bis zu 15 Jahre Gefängnis. Mit dem Fall befasst sich das Kreisgericht in Pilsen.

Für die Zustimmung mit dem Tod der tschechischen Soldaten wurden Ermittlungen gegen einen weiteren Mann eingeleitet, der Flugblätter an die Häuser in Prag klebte, in denen die Soldaten als „Söldner und Okkupanten“ bezeichnet wurden. In den Flugblättern gratulierte der Mann den „afghanischen Patrioten“ zur Tötung der Soldaten.

Drei tschechische Soldaten kamen bei einem Selbstmordanschlag nahe dem Stützpunkt Bagram im August 2018 ums Leben. Im Oktober 2018 erschoss ein afghanischer Soldat einen tschechischen Kynologen im Stützpunkt Shindand.