Staat will Reisebüros mit Garantien oder Zuschüssen unterstützen

Der tschechische Staat plant, die von der Corona-Krise arg betroffenen Reisebüros in Form spezieller Garantien oder Zuschüsse zu unterstützen. Das Hilfsprogramm wird vom Ministerium für Regionale Entwicklung ausgearbeitet, sagte der Vizepremier und Minister für Industrie und Handel, Karel Havlíček (parteilos), am Montag vor Journalisten. Dazu werde ebenso ein Plan entwickelt, mit dem für diesen Sommer der Inlandtourismus massiv unterstützt werden soll.

Pech haben allerdings die auf Auslandsreisen spezialisierten Reisebüros. Sie müssten sich noch etwas gedulden, hieß es. Präsident Miloš Zeman hat am Montag ein Gesetz unterzeichnet, das es Reisebüros erlaubt, den Kunden Gutscheine auszustellen anstatt das Bargeld zurückzuzahlen, was sie als Vorschüsse für inzwischen stornierte Touren erhalten haben. Dies gilt für den Zeitraum vom 20. Februar bis 31. August, in dem die Urlaubsreisen stattfinden sollten.