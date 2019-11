Staat will neues Gutachten zur Elbe-Staustufe

Der Staat lässt ein neues Gutachten zum Ausbau einer Elbe-Staustufe in Děčín / Tetschen erarbeiten. Darin soll beurteilt werden, ob Maßnahmen zur Kompensation negativer Auswirkungen des Baus auf die Umwelt möglich sind. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur ČTK am Freitag in Berufung auf das Verkehrsministerium.

Der Bau der Elbe-Staustufe ist eine der Prioritäten des Kabinetts Babiš. Dieses hat sich aber zu ökologischen Maßnahmen verpflichtet. Laut einem Gutachten des Umweltministeriums, das bereits früher ausgearbeitet wurde, sind aber solche ökologischen Kompensationen nicht möglich.