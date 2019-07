Staat will mehr Kontrolle über Kryptowährungen

Die tschechische Regierung plant eine Übersicht von Unternehmen, die hierzulande mit sogenannten Kryptowährungen handeln. Über entsprechende Absichten des Finanzministeriums berichtete der Tschechische Rundfunk am Samstag. So soll eine Liste von Digitalwechselstuben und Anbietern von sogenannten Wallets, also digitalen Geldbeuteln, entstehen. Durch die stärkere Kontrolle verspricht sich das Ressort mehr Schutz vor Geldwäsche und Steuerbetrug.

Tschechien gilt in Europa als Vorreiter beim Handel mit digitalen Währungen wie beispielsweise Bitcoin. Insgesamt gibt es hierzulande rund 65 Bitcoin-Geldautomaten, allein 40 davon stehen in Prag. Außerdem bieten mehrere Onlinehändler als Zahlungsmöglichkeit eine der Kryptowährungen an.