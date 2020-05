Staat entschuldigt sich bei Ex-Leiter der Nationalgalerie Jiří Fajt

Der Staat hat sich beim Kunsthistoriker Jiří Fajt für dessen Abberufung vom Posten des Leiters der Nationalgalerie Prag entschuldigt. Das Kulturministerium hat die Entschuldigung auf seiner Webseite am Dienstag veröffentlicht.

Jiří Fajt war vor einem Jahr wegen mutmaßlicher Verfehlungen in der Wirtschaftsführung der Galerie von der Spitze der größten tschechischen Museumsinstitution abberufen worden. Er wies den Vorwurf wiederholt zurück. Laut der Polizei haben sich die entsprechenden Strafanzeigen als grundlos erwiesen, informierte nun das Kulturministerium. Der damalige Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) geriet wegen der Absetzung des Museumschefs in Kritik, in deren Folge er schließlich im Juli letzten Jahres zurücktrat.