St.-Wenzel-Festival beginnt in Ostrava

Am Dienstag beginnt in Ostrava / Ostrau das St.-Wenzel-Musikfestival. Während der internationalen Musik-Gala finden 39 Konzerte in 23 Städten und Gemeinden im Mährisch-Schlesischen Landkreis statt. Dies teilte der Direktor des Festivals, Igor Františák, am Montag mit.

Die Veranstaltung wird am Dienstag in der Kathedrale zum Göttlichen Erlöser in Ostrava mit einem Konzert der Brünner Philharmoniker unter der Leitung von Jakub Hrůša eröffnet. Auf dem Programm stehen die Komposition Amarus und die Glagolitische Messe von Leoš Janáček. In der Kathedrale wird das Festival am 28. September mit Stabat Mater von Antonín Dvořák beendet.