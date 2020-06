Sportvereine erhalten Ausgleich für abgesagte Wettbewerbe

Über das Programm Covid-Sport werden jetzt auch die Sportvereine und -organisationen finanziell unterstützt, die ihre Tätigkeit wegen der Coronavirus-Pandemie zeitweilig einstellen mussten. Das hat die Regierung auf ihrer Sitzung am Montag beschlossen. Die Subventionen sollen dabei maximal die Hälfte der nachgewiesenen Verluste decken. Das betrifft unter anderem Kosten für abgesagte oder verschobene Wettbewerbe oder Mieten, die von den Sportorganisationen gezahlt werden mussten, auch wenn sie ihrer Tätigkeit nicht nachgehen konnten. Das Hilfspaket in einer Höhe von einer Milliarde Kronen (37 Millionen Euro) wird über die Nationale Sportagentur an die Vereine verteilt.

Sportorganisationen sind gemeinnützig, daher können sie nicht über ausreichende Reserven für Einkommensverluste verfügen. Zudem haben sie auch keine Unterstützung aus den Programmen erhalten, die für Unternehmer bestimmt sind.