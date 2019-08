Sportler-Ehrung: Ledecká mit Guth-Jarkovský-Preis ausgezeichnet

Die zweifache Olympiasiegerin Ester Ledecká ist mit dem Jiří-Guth-Jarkovský-Preis für die beste sportliche Leistung des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang hatte die Tschechin die Sportwelt förmlich geschockt – neben der Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin, dem Parallel-Riesenslalom der Snowboarder, gewann sie sensationell auch das Super-G-Rennen der Weltelite im alpinen Skisport. Den Preis des Tschechischen Olympischen Komitees nahm die 24-Jährige am Montag in Prag als erste Frau nach fünf Jahren entgegen. Die zuvor letzte Preisträgerin war Leichtathletin Zuzana Hejnová im Jahr 2013.

Der Preis, benannt nach dem ehemaligen tschechischen Sportagitator, Generalsekretär des Internationalen Olympischen Komitees (1919–1923) und Mitautoren der olympischen Charta, entstand im Jahr 1933. Ein Jahr später hat ihn Gewichtheber Václav Pšenička als Erster erhalten. Nach dem Krieg wurde im Jahr 1948 noch Langläufer Emil Zátopek damit geehrt, ehe die Auszeichnung auf Geheiß der Kommunisten in der Versenkung verschwand. Sie wurde erst wieder im Jahr 1994 erneuert.