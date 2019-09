Der amtierende Weltmeister im Sportklettern Adam Ondra hat am Sonntag den Weltcup im slowenischen Kranj souverän gewonnen. Für den Tschechen ist es der zweite Weltcupsieg in der Saison. Zuvor triumphierte er im Juli in Chamonix.

Der 26-jährige Sportkletterer aus Brno / Brünn bereitete sich auf den Weltcup im Mährischen Karst vor. Im November in Toulouse hat er die Chance, sich für die olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.