Sport: Degenfechter Beran holt Bronze bei EM in Düsseldorf

Degenfechter Jiří Beran hat bei der Europameisterschaft in Düsseldorf die Bronzemedaille gewonnen. Es ist der erste große internationale Erfolg für den 37-jährigen Tschechen. Im Halbfinale unterlag er am Dienstag dem späteren Europameister Yuval Freilich aus Israel mit 8:15. Silber ging an den Italiener Andrea Santarelli, die zweite Bronzene an den Italiener Enrico Garozzo.

Beran knüpfte mit seiner Leistung an den vorjährigen Erfolg von Alexander Choupenitch an, der im Florettfechten ebenso Bronze erkämpfte. Im Degenfechten lag der letzte Medaillengewinn eines Tschechen schon 28 Jahre zurück – in Wien belegte Jiří Douba ebenfalls den dritten Platz.