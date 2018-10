Die Chemiefirma Spolana im mittelböhmischen Neratovice war 2017 erneut der größte Luftverschmutzer Tschechiens. Den entsprechenden Ranking hat Umweltverband Arnika am Dienstag veröffentlicht.

Der Sprecher der Unipetrol-Holding, zu der Spolana gehört, Pavel Kaidl erklärte, die Firma sei der einzige Caprolactam-Produzent in Tschechien. Die Firma investiere jedes Jahr Millionen Kronen in die Modernisierung des Betriebs und den Umweltschutz und reduziere die Menge der Emissionen, so Kaidl.