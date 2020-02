Spionage: Nachfolger der kommunistischen Staatssicherheit entstanden vor 30 Jahren

Die tschechischen Nachrichtendienste bilanzieren 30 Jahre ihrer Tätigkeit. Der zivile Inlandsnachrichtendienst (BIS) und der zivile Auslandsnachrichtendienst (ÚZSI) wurden Anfang 1990 gegründet und lösten die kommunistische Staatssicherheit ab. Beim Anlass des Jubiläums haben die Behörden zwei Publikationen veröffentlicht, in denen ihre Arbeit in den ersten Jahren nach der Wende von 1989 beschrieben wird. Das gaben die Sprecher der beiden Spionagendienste am Sonntag bekannt. Die Publikation ist für die Öffentlichkeit im Internet zugänglich.

Die Bücher wurden von Archivaren der beiden Geheimdienste verfasst. Sie enthalten Archivmaterialen und Fotografien, aber auch Erinnerungen der Menschen, die in den Jahren 1990 bis 1993 in den Nachrichtendiensten gewirkt hatten.