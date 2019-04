Die tschechische Polizei beteiligt sich am Mittwoch mit flächendeckenden Geschwindigkeitskontrollen am europaweiten sogenannten „Speed-Marathon“. Dies berichtete das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen. Demnach wird an 1160 Stellen geblitzt.

Die Messvorrichtungen sind meist an neuralgischen Stellen aufgestellt, geht aus den Informationen der Verkehrspolizei hervor. Dazu gehörten auch stark befahrene Straßen in Prag sowie kleinere Landstraßen, hieß es.