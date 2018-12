Spediteure lehnen Fahrverbot auf linker Autobahn-Spur für Lkw ab

Die tschechischen Spediteure lehnen generelles ein Fahrverbot für Lkw auf der linken Spur von Autobahnen ab. Dies sei nicht das richtige Mittel gegen einen möglichen Verkehrs-Kollaps, teilte der Verband der Spediteure am Dienstag in einer Presseaussendung mit.

Verkehrsminister Dan Ťok hat in der vergangenen Woche vorgeschlagen, Lkw von der linken Spur auf Autobahnen zu verbannen und ihnen zudem ein Überholverbot aufzuerlegen. Hintergrund war ein mehrtägiges Verkehrschaos auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brno / Brünn gewesen. Die Spediteure schlagen vor, so wie in den Alpen bei Schnee und Eis Autobahnen komplet zu sperren.