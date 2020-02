Sozialversicherung: Renten im Plus, Arbeitsunfähigkeit in den roten Zahlen

Das tschechische Rentensystem ist das dritte Jahr in Folge im Plus. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 460 Milliarden Kronen (18,5 Milliarden Euro) an Alters- und Invalidenbezügen ausgezahlt, während gelichzeitig rund 480 Milliarden Kronen (19,3 Milliarden Euro) an Beiträgen eingenommen wurde. Entsprechende Zahlen veröffentlichte die zentrale tschechische Sozialversicherungsanstalt am Montag. Die gute Lage sei auf die niedrige Arbeitslosigkeit und die höheren Löhne zurückzuführen, heißt es.

Dahingegen ist die Arbeitsunfähigkeits-Kasse in den roten Zahlen. Dort gab es im vergangenen Jahr ein Defizit in Höhe von drei Milliarden Kronen (120 Millionen Euro).