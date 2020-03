Sozialdienstleister in Tschechien beklagen akuten Mangel an Atemschutzmasken

Sozialdienstleister in Tschechien beklagen einen akuten Mangel an Atemschutzmasken. Fast die Hälfte der Alters- und Kinderheime hätten keine Vorräte mehr, teilte der Verband der tschechischen Sozialdienstleister am Mittwoch mit. Der Verband hatte insgesamt 700 Betriebe im ganzen Land befragt.

Demnach fehlen in vielen der Häuser mittlerweile auch Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel. Arbeits- und Sozialministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) hatte am Montag das Gesundheitsministerium bereits aufgefordert, ausreichend medizinisches Material für Sozialdienstleister bereitzustellen.