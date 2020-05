Sozialdemokratischer Kreishauptmann kündigt Parteiaustritt an

Der Kreishauptmann im Kreis Plzeň / Pilsen, Josef Bernard, verlässt die sozialdemokratische Partei (ČSSD). Er kündigte seinen Parteiaustritt am Mittwoch via Facebook an. Der Regionalpolitiker begründete seine Entscheidung mit Streitigkeiten mit der Parteiführung in Pilsen. Er fühle, dass diese an der Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr interessiert sei, schrieb Bernard.

Auf der nächsten Sitzung der Kreisregierung wolle er seine Funktion des Kreishauptmanns anbieten, teilte der Regionalpolitiker mit.