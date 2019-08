Sozialdemokratenchef will neuen Kandidaten für Kulturministeramt vor Freitag benennen

Sozialdemokratenchef Jan Hamáček will noch vor Freitag einen neuen Kandidaten seiner Partei für das Amt des Kulturministers benennen. Am Montagabend hatte Michal Šmarda seine Kandidatur zurückgezogen. Zuvor hatte sich Premier Andrej Babiš (Partei Ano) der Kritik von Staatspräsident Miloš Zeman an dem Kandidaten angeschlossen.

Der sozialdemokratische Vorsitzende glaubt nicht, dass sich beim neuen Kandidaten die Probleme wie bei Šmarda wiederholen werden. Selbst nannte Hamáček aber keinen möglichen Namen. Er werde sich nicht an Spekulationen beteiligen, sagte der Parteichef.