Sozialdemokratenchef hält Treffen mit Staatspräsident Zeman am Dienstag für entscheidend

Der sozialdemokratische Parteivorsitzende Jan Hamáček bezeichnet das für Dienstag geplante Treffen mit Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und Staatspräsident Miloš Zeman als entscheidend für die weitere Entwicklung in der Regierungskoalition. Falls der EU-Gipfel keine Verschiebung notwendig mache, falle am Dienstag eine zentrale Entscheidung, so Hamáček am Montag nach der Kabinettssitzung.

Die Sozialdemokraten haben vom Austausch des Kulturministers den Erhalt der Koalition mit der Partei Ano abhängig gemacht. Präsident Zeman weigert sich aber, den derzeitigen Ressortchef Antonín Staněk (Sozialdemokraten) abzuberufen. Regierungschef Babiš hat sich deswegen zu einem Dreiertreffen beim Staatsoberhaupt bereit erklärt.