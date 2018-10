Sozialdemokraten: Parteiführung analysiert Wahlschlappen

Bei einem Treffen in Hradec Králové / Königgrätz will die Führung der Sozialdemokraten über die desaströsen Ergebnisse bei den Kommunal- und Senatswahlen beraten. Parteichef Jan Hamáček will die führenden Funktionäre der Sozialdemokraten dabei um ihr Vertrauen bitten. Dieses hatte ihm am Freitag bereits die sozialdemokratische Fraktion im Abgeordentenhaus ausgesprochen.

Bei den Wahlen zum Senat und den Gemeindevertretungen hat die Regierungspartei ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. So büßten die Sozialdemokraten ganze zehn Sitze im Oberhaus des tschechischen Parlaments ein und verloren so die Mehrheit in dieser Kammer.