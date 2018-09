Sozialdemokraten knicken bei Mindestlohn ein

Im Streit um eine Erhöhung des Mindestlohns haben die Sozialdemokraten Kompromissbereitschaft signalisiert. Anstatt dem ursprünglich geforderten Plus von 1500 Kronen (60 Euro) wolle man eine Erhöhung des Mindestlohnes um 1200 (48 Euro) Kronen akzeptieren, so Arbeits- und Sozialministerin Jana Maláčova am Montag. Laut der Ministerin sei das ein realistischer Kompromiss.

Momentan beträgt der Mindestlohn in Tschechien 12.200 Kronen (477 Euro) brutto im Monat und ist damit einer der niedrigsten in der EU. Während die Gewerkschaften seit längerem eine Erhöhung um mindestens 1500 Kronen fordern, sieht Premier Andrej Babiš (Partei Ano) höchstens Raum für ein Plus von 1000 Kronen (40 Euro).