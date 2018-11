Sozialdemokraten glauben an Regierungsprojekt mit Ano

Vizepremier und Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček bezeichnete den Misserfolg der Opposition in der Misstrauensabstimmung als erwartungsgemäß. Seine Partei glaube weiterhin an das Regierungsprojekt mit der Partei Ano, daher habe sie nicht dagegen abstimmen können, so Hamáček. Durch ihr Fernbleiben bei der Abstimmung hätten die Sozialdemokraten zum Ausdruck gebracht, dass die Probleme um Premier Andrej Babiš (Ano) eine Last für das Kabinett darstellten.

Die Regierung bezeichnete Hamáček als erfolgreich. Er erwarte eine übliche Fortsetzung ihrer Tätigkeit, wie er am Freitag sagte.