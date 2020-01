Sopranistin Naděžda Kniplová im Alter von 87 Jahren gestorben

Die international anerkannte tschechische Sopranistin Naděžda Kniplová ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Über den Tod der Opernsängerin informierte der Sprecher des Prager Nationaltheaters, Tomáš Staněk, am Dienstag.

Kniplová stammte aus Ostrava / Ostrau, ihre Opernkarriere begann in Üstí nad Labem / Aussig. Dort sang sie zum ersten Mal die Rolle der Kostelnička in Janáčeks Jenufa, die zu einer ihrer Paraderollen geworden ist. Seit 1964 war Kniplová Mitglied des Opernensembles des Prager Nationaltheaters. Auf Einladung von Herbert von Karajan trat sie 1967 bei den Salzburger Festspielen auf. Anschließend wurden ihr die Hauptrollen vor allem in Wagners Opern in vielen renommierten Opernhäusern der Welt angeboten. Kniplová war auch Professorin an der Prager Musikakademie.