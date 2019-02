Das ungewöhnlich sonnige Wetter hat am Freitag an mehreren Orten in Tschechien zu Temperaturrekorden geführt. Die höchste Temperatur wurde in Neumětely bei Beroun / Beraun (Mittelböhmen) gemessen, wo das Quecksilber auf 15,5 Grad Celsius stieg.

Insgesamt wurden an 20 Prozent der tschechischen Wetterstationen neue Rekordwerte für 15. Februar registriert. Diese Station sind seit mindestens 30 Jahren in Betrieb.