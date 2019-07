Sommerfilmschule in Uherské Hradiště startet

In Uherské Hradiště / Ungarisch Hradisch wurde am Freitag die 45. Sommerfilmsommerschule (Letní filmová škola) eröffnet. Die größte Filmschau ohne Wettbewerb hierzulande bietet den Zuschauern in diesem Jahr etwa 200 Filme in sechs Sälen und zwei Open-Air-Kinos an.

In diesem Jahr sollen der Schauspieler Milan Lasica und der Regisseur Hynek Bočan mit dem Preis des tschechischen Filmklub-Verbands ausgezeichnet werden. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe des Festivals liegt beim bulgarischen Film und der französischen Neuen Welle.