Sommer-Urlaub: Tschechien verhandelt auch mit Deutschland und Österreich

Laut dem Epidemiologen und Staatssekretär im Gesundheitsminister Roman Prymula muss weiter davon ausgegangen werden, dass sich Menschen aus Tschechien bei den Reisezielen für den Sommerurlaub einschränken müssen. Man verhandle aber auch mit Deutschland und Österreich über mögliche Regelungen, sagte Prymula am Freitag in einem Interview für die Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In den vergangenen Tagen hatten tschechische Politiker bereits entsprechende Verhandlungen mit der Slowakei und Kroatien bestätigt.

Seit Freitag dürfen tschechische Bürger und Menschen mit ständigem Wohnsitz wieder ins Ausland fahren. Dies entschied die Regierung in Prag bei ihrer Sitzung am Donnerstag. Rückkehrer aus dem Ausland nach Tschechien müssen innerhalb einer bestimmten Zeit einen Corona-Test absolvieren oder für 14 Tage in Quarantäne gehen, wie Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) am Freitag gegenüber dem Tschechischen Rundfunk erläuterte.