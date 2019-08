Fast 30 Angehörige der Tschechischen Armee wurden am Freitag in Prag für ihre Dienste im Ausland mit einer Medaille geehrt. Es sind Soldaten, die jüngst aus Kosovo, Italien und Afghanistan zurückgekehrt sind.

In Pristina waren zehn tschechische Soldaten im Kommando der internationalen Operation im Einsatz. Drei Soldaten beteiligten sich an der Mittelmeeroperation Sophia in Italien. Zudem wurden auch 14 Angehörige der 5. Einheit der Militärpolizei KAMBA in Afghanistan ausgezeichnet.