Bei der Softball-WM der Männer in Tschechien haben die Gastgeber auch gegen Botswana verloren. Mit 2:4 musste sich das tschechische Team am Mittwoch in Prag dem Gegner aus Afrika geschlagen geben. Um das Viertelfinale zu erreichen benötigen die Schützlinge von Trainer Tomáš Kusý am Donnerstag einen Sieg gegen Kuba.

Tschechien konnte bei der Heim-WM bisher zwei Siege einfahren, gegen Mexiko und gegen die Philippinen. Vier Mal ging die Mannschaft aber als Verliererin vom Platz.