Bei der Softball-WM in Tschechien haben die Gastgeber den ersten Sieg eingefahren. Am Samstag gewannen sie im Stadion des Svoboda Parks in Prag mit 3:2 gegen Mexiko. Der Auftakt gegen Titelverteidiger Neuseeland am Donnerstag war mit 0:9 verloren gegangen.

Am Sonntag bestreitet Tschechien die dritte Begegnung in der Vorrunde. In der Hippos Arena in Havlíčkův Brod / Deutschbrod treffen die Softballer dann auf Japan.