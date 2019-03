Snowboardcrosserin Eva Samková holt Kristallkugel

Die tschechische Snowboardcrosserin Eva Samková hat beim Weltcup-Finale in Veysonnaz überzeugt. Im Duell um die Kristallkugel ließ sie die amerikanische Snowboardcross-Legende Lindsey Jacobellis hinter sich und holte zum zweiten Mal in ihrer Karriere die Trophäe für den Weltcup-Gesamtsieg.

Im Finale am Samstag siegte die Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2014 in Sotschi vor der Französin Chloé Trespeuch und Michela Moioli aus Italien und krönte ihre erfolgreiche Saison mit ihrem dreizehnten Sieg in der Weltcup-Serie.