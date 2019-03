Weltmeisterin Eva Samková hat am Samstag den Weltcup im spanischen Baqueira Beret für sich entschieden.

Samková holte den Weltmeistertitel vergangenen Monat im US-amerikanischen Utah und führt derzeit die FIS-Weltrangliste im Snowboarcross an. Das letzte Rennen der Saison findet am 16. März in Veysonnaz in der Schweiz statt.