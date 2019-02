Snowboarderin Ester Ledecká belegte beim Weltcuprennen im Parallelriesenslalom im chinesischen Secret Garden den zweiten Platz. Im Finale am Samstag unterlag sie ihrer deutschen Kontrahentin Ramona Hofmeister. Der Vize-Rang reichte der Tschechin jedoch, um sich den kleinen Kristallglobus in dieser Disziplin zu sichern.

Auf der Strecke in Secret Garden werden in drei Jahren auch die Slalomwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking ausgetragen.