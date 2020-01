Ester Ledecká hat bei ihrem ersten Snowboard-Weltcup-Rennen in der Saison den zweiten Platz belegt. In Bad Gastein unterlag die tschechische Olympiasiegerin im Finale Ramona Hofmeister aus Deutschland.

Die 24-jährige Ledecká startete in diesem Winter bislang im Ski-Weltcup. In der Abfahrt belegte sie am vergangenen Samstag in Zauchensee den achten Platz. In der Kombination lag sie am Sonntag auf Rang sechs.