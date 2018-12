Ester Ledecká hat beim Start in die neue Weltcup-Saison der Snowboarderinnen den Sieg verpasst. Beim Parallel-Riesenslalom in Carezza am Südtiroler Karersee unterlag die Olympiasiegerin am Donnerstag der Italienerin Nadya Ochner.

Vergangene Woche war Ledecká bereits bei den Ski-Alpinen angetreten. Beim Super-G in St. Moritz konnte die 23-jährige Tschechin auch punkten.