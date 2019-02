Snowboard: Ledecká siegt im Parallel-Riesenslalom im Weltcup in Pyeongchang

Ester Ledecká ist von den Skifahrern erfolgreich zum Snowboard zurückgekehrt. In Pyeongchang, wo sie vor einem Jahr das Olympia-Gold holte, siegte sie im Weltcup-Parallel-Slalom. Im Finale schlug sie Selina Jörg aus Deutschland.

Ledecká nahm am vergangenen Sonntag noch an der Ski-WM in Åre teil, wo sie in der Abfahrt den Rang 17 belegte. Sie freue sich sehr über den Sieg im Parallel-Slalom, sagte die 23-jährige Tschechin am Samstag nach dem Weltcup-Rennen. Nach dem Snowboard habe sie sich schon sehr gesehnt, die Pause sei lang gewesen, so Ledecká.