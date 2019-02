Ester Ledecká belegte im zweiten Weltcup-Parallel-Riesenslalom in Pyeongchang den dritten Platz. Es siegte Ramona Hofmeister aus Deutschland vor Sabine Schöffmann aus Österreich.

Am Samstag hat Ledecká in Phoenix Park, wo sie vor einem Jahr das Olympia-Gold holte, triumphiert. Es war der 17. Weltcup-Sieg in ihrer Sportkarriere. In der Parallel-Slalom-Gesamtwertung führt Ledecká mit 3400 Punkten vor Nadya Ochner aus Italien.