Snowboard-Crosserin Eva Sámková hat das erste Rennen der Weltcupsaison im Montafon gewonnen. Im Finale auf einer relativ kurzen Strecke setzte sich die Tschechin gegen Michela Moioli aus Italien durch.

Die amtierende Weltmeisterin Sámková knüpfte damit an den Gewinn des Gesamtweltcups in der vergangenen Saison an.