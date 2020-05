Smartwings beginnt Re-Start des Flugbetriebs am 10. Juni nach Split

Die tschechische Fluggesellschaft Smartwings nimmt am 10. Juni erneut ihren Betrieb auf, zunächst auf der Verbindung zwischen Prag und Split in Kroatien. Es ist die erste Fluglinie, die Smartwings nach der Corona-bedingten Unterbrechung wieder startet, informierte die Verwaltung des Prager Flughafens am Dienstag. Dazu signalisierten noch weitere Fluggesellschaften ihre Rückkehr nach Prag, wie Air Serbia mit einer Verbindung nach Belgrad und Brussels Airlines mit einer regelmäßigen Linie in die belgische Hauptstadt.

Schon früher wurde der Re-Start auf elf Fluglinien von Prag aus vollzogen, darunter sind auch Destinationen, die von der Czech Airlines (ČSA) angeflogen werden.