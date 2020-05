„Smarte Quarantäne“ auf ganz Tschechien ausgedehnt

Die sogenannte „Smarte Quarantäne“ ist am Freitag auf ganz Tschechien ausgedehnt worden. Dabei ermitteln die Gesundheitsämter bei allen positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen, mit wem diese in den vorrangegangenen Tagen in Kontakt standen. Bei Zustimmung werten die Behörden dafür auch Mobilfunk- und Bankkartendaten aus. Zudem haben 150.000 Menschen hierzulande die Tracking-App eRouška auf ihr Handy geladen, auf deren Daten ebenfalls zurückgegriffen werden kann.

Beim Testlauf der „Smarten Quarantäne“ in mehreren tschechischen Kreisen hätten im Schnitt zwei Drittel aller Kontakte aufgespürt werden können, sagte der dafür zuständige Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Roman Prymula.