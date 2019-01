Slowakischer Staatspräsident warnt vor Populismus

Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska ist am Dienstag in Brno / Brünn mit der Großen Goldmedaille der Masaryk-Universität ausgezeichnet worden. Universitätsrektor Mikuláš Bek (parteilos) erklärte, Kiska habe zur Aufrechterhaltung der Tradition von Masaryk und von Štefánik in der tschechischen und slowakischen Politik beigetragen. Im Präsidentenamt sei der slowakische Staatspräsident keine „graue Maus“ gewesen, sagte Bek, der auch Senator ist. Kiska habe die Demut gegenüber der Staatsmannsrolle mit einer zivilen Menschlichkeit verbunden, so der Rektor. Andrej Kiska warnte in seiner Rede vor Populismus sowie vor der Verbreitung von Hass und Misstrauen gegenüber dem Staat. Die Befürworter der Demokratie und einer freien offenen Gesellschaft müssen Kiska zufolge wachsam sein.

Den tschechischen Staatspräsident Miloš Zeman hat die Universität zu den Feiern nicht eingeladen. Mikuláš Bek erklärte zuvor, es sei unwahrscheinlich, dass sich Zemans Haltung zur Masaryk-Universität geändert hätte.

Die Große Goldmedaille der Masaryk-Universität wird in der Regel Ausländern für die Verdienste um Demokratie verliehen. Die Universität entstand am 28. Januar 1919. Die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum werden bis zum Ende des Jahres dauern.