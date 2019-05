Slowakischer Präsident Kiska zu Abschiedsbesuch in Tschechien

Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska ist am Donnerstag zu seinem Abschiedsbesuch nach Tschechien gereist. Auf Schloss Lány wurde der 56-Jährige Ex-Unternehmer von seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman empfangen. Kiska zufolge sollten die Visegrad-Länder Maroš Šefčovič bei seinen Bemühungen unterstützen, einen führenden Posten in der EU zu bekleiden. Auch Zeman hat Šefčovič unterstützt. Zeman wünschte Kiska viel Erfolg in seiner künftigen politischen Karriere.

Traditionell besuchen sich die Staatsoberhäupter Tschechiens und der Slowakei bei ihren ersten und letzten offiziellen Besuchen gegenseitig. Andrej Kiska stellte sich nach nur einer Legislaturperiode in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolgerin, die liberale Ex-Aktivistin Zuzana Čaputová, wird nach ihrer Amtseinführung Mitte Juni auf Schloss Lány erwartet.