Slowakische Staatspräsidentin zu Besuch in Tschechien

Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová besucht am Dienstag Tschechien. Am Vormittag hat sie des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk in dessen Geburtsort Hodonín / Göding gedacht. Am vergangenen Samstag wäre Tomáš Garrigue Masaryk 170 Jahre alt geworden. Masaryk sei einer der größten Staatsmänner unserer Geschichte gewesen, sagte Čaputová vor Journalisten.

In der mährischen Metropole Brno / Brünn kommt sie mit der Stadtführung zusammen. Am Nachmittag nimmt sie an einer feierlichen Versammlung Sitz des Verfassungsgerichts zum 100. Jahrestag der ersten tschechoslowakischen Verfassung teil.