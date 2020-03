Slowakische Staatspräsidentin kritisiert Gesellschaft spaltende Politiker

Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová hat am Dienstag in Brno / Brünn Politiker kritisiert, die Konflikte mit dem Ziel hervorrufen, um die Gesellschaft zu spalten und Wählerstimmen zu bekommen. Die Staatspräsidentin hob die Rolle der Verfassungsgerichte als Beschützer liberaler Demokratie und unabhängiger Justiz hervor. Beides erklang in der Rede, die Čaputová im Sitz des Verfassungsgerichts hielt. Sie nahm dort an einer feierlichen Versammlung teil, die anlässlich des 100. Jahrestags der ersten tschechoslowakischen Verfassung stattfand. Der gegenwärtigen Gesellschaft mangelt es der Staatspräsidentin zufolge an Werten.

Čaputová gedachte am Dienstagvormittag des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk in dessen Geburtsort Hodonín / Göding. Am vergangenen Samstag wäre Tomáš Garrigue Masaryk 170 Jahre alt geworden. Masaryk sei einer der größten Staatsmänner unserer Geschichte gewesen, sagte Čaputová vor Journalisten.