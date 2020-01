Slowakische Lkws blockieren erneut Grenzübergänge nach Tschechien

Slowakische Lkw-Fahrer haben am Dienstag erneut insgesamt fünf Grenzübergänge in Richtung Tschechien blockiert. Zu dem Protest hatte wiederholt der slowakische Spediteurs-Verband aufgerufen. Die tschechische Straßenverwaltung empfiehlt deshalb, die Blockaden zu umfahren und über kleinere Landstraßen in das Nachbarland einzureisen.

Die slowakischen Spediteure protestieren seit Wochen, da die Regierung in Bratislava es weiterhin ablehnt, Rabatte bei der Lkw-Maut zuzulassen. Betroffen sind zudem die Übergänge zu weiteren Nachbarländern der Slowakei.