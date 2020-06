Slowaken sind stärkste ausländische Firmeneigentümer in Tschechien

Die slowakischen Unternehmer sind die am stärksten vertretenen ausländischen Firmenbesitzer in Tschechien. Die Slowaken haben im vergangenen Jahr die Zahl der tschechischen Firmen mit fremdem Mehrheitskapital um 458 erweitert und somit die Spitzenposition hierzulande eingenommen. Auf Platz zwei stehen russische Privat- und Rechtspersonen, gefolgt von den Ukrainern und Deutschen. Das geht aus einer Analyse der Beratungsfirma Bisnode hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.

Im vergangenen Jahr sei vor allem die Zahl der Firmen mit Mehrheitsbesitzern aus den postkommunistischen Ländern gestiegen, wird festgestellt. Gesunken ist hingegen der Anteil der Firmen mit russischem (-1043 Firmen) und deutschem (-427 Firmen) Mehrheitskapital. Demgegenüber hätten ukrainische Eigentümer ihre Stellung auf dem tschechischen Markt ausgebaut (+296 Firmen), heißt es.