Slowaken erinnern an Nationalaufstand als Beginn für eine neue ČSR

Ohne den Slowakischen Nationalaufstand wäre die Slowakei heute kein Staat mit einer antifaschistischen und demokratischen Tradition. Dies sagte die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová in ihrer Rede zu den Feierlichkeiten des 75. Jahrestags des Aufstandsbeginns am Donnerstag in Banská Bystrica. Die Slowakei hatte sich 1939 vom tschechischen Landesteil abgespalten, für unabhängig erklärt, sich aber politisch dem Deutschen Reich unterworfen. Der Nationalaufstand Ende August 1944 war somit der erste bewaffnete antifaschistische Auftritt der Slowaken im Zweiten Weltkrieg.

An den Feierlichkeiten zum Jubiläum des Nationalaufstands nehmen von tschechischer Seite Premier Andrei Babiš (Ano-Partei), die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern und der Verteidigungsminister teil. Dem Aufstand der Slowaken hatten sich damals auch Kämpfer anderer Länder angeschlossen, darunter auch Tschechen. Dank des Nationalaufstands wurden ebenso die Grundlagen für eine Erneuerung der Tschechoslowakei im Jahr 1945 gelegt.