Der kleine Weinkeller der Familie Škrobák aus Čejkovice in Mähren ist der tschechische Weinkeller des Jahres. Der Betrieb habe seine Tradition aus dem Nichts aufgebaut und stelle nun ausgezeichnete Tropfen her, heißt es in der Begründung der Jury. Der Weinkeller Škrobák konnte zudem in der Kategorie der kleinen Weinproduzenten punkten.

Der Wettbewerb wird alljährlich vom tschechischen Winzerverband ausgeschrieben. In diesem Jahr stritten neun Finalisten um den Titel des Weinkellers des Jahres.